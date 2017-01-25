Національне антикорупційне бюро затримало в.о. голови ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", який може бути причетний до завдання збитків компанії на суму понад 300 млн гривень.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

"Щойно детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали в.о голови правління ПАТ "ОГХК", який може бути причетний до завдання збитків ДП на суму понад 300 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Подробиці у НАБУ пообіцяли повідомити згодом.

Як відомо, в.о. голови ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" є Руслан Журило.

Минулого року тодішній голова МЕРТ Айварас Абромавичус домагався його звільнення з посади.

Раніше ЗМІ повідомляли, що за ОГХК стоїть екс-нардеп Микола Мартиненко, а Журило був призначений на посаду за його протекцією. Сам Журило це спростовував.

У листопаді 2015 року нардеп Сергій Лещенко звинуватив ОГХК в невигідності продажу продукції австрійській компанії Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG.

За його словами, директор і акціонер Bollwerk Вольфганг Айбергер є також керівником компанії Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, через яку Східний ГЗК закуповував урановий концентрат в Казахстані. Лещенко стверджує, що Bollwerk є "прокладкою" і пов'язана з Мартиненком.

Останній заперечував це, визнаючи лише, що знайомий з Журилом з 2006 або 2007 року, коли той був заступником директора Східного ГЗК.

У вівторок з'явилася інформація, що СхідГЗК в січні відновив закупівлю концентрату урану у казахстанської НАК "Казатомпром" через австрійського посередника Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft GmbH.