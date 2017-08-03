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Цены могут вырасти значительнее, чем предполагалось - НБУ

Четверг, 3 августа 2017, 15:35

В НБУ предупреждают, что из-за восстановления потребительского спроса, цены могут вырасти значительнее, чем предполагалось.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Как отмечается, достаточно стремительное восстановление потребительского спроса может быть дополнительно простимулированного увеличением бюджетных расходов и пенсионных выплат во втором полугодии, создает риск усиления фундаментального давления на цены.

"Также, на фоне высоких текущих показателей роста цен существует риск изменения тренда улучшение инфляционных ожиданий, наблюдавшийся в течение последних двух лет", - говорится в сообщении.

Напомним, НБУ допускал, что годовая инфляция окажется выше прогноза.

Ранее сообщалось, что Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 12,5%.

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НБУ цены
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