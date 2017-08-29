OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические события вторника, 29 августа.

О главе НБУ. У президента есть два претендента на должность главы НБУ. Президент Петр Порошенко внесет новую кандидатуру председателя Национального банка Украины на рассмотрение Верховной Рады до конца сентября.

Об автогазе. Цены на сжиженный газ в Украине в августе выросли более чем на 40% и он стоит уже дороже, чем в странах ЕС. Премьер-министр Гройсман назвал скачок цен на автогаз диверсией против Украины.

О Ryanair. Министр инфраструктуры Владимир Омелян выразил недовольство тем, как международный аэропорт "Борисполь" ведет переговоры о совместной работе с лоукостером Ryanair, но заверил, что Ryanair точно полетит в Украину в следующем году.

Об электроэнергии. Украина в январе-июле 2017 года увеличила экспорт электроэнергии на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 3,518 млрд кВт-час.





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