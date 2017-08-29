У Порошенко есть два претендента на главу НБУ
Президент Петр Порошенко внесет новую кандидатуру председателя Национального банка Украины на рассмотрение Верховной Рады до конца сентября.
Об этом в эфире "5 канала" сообщила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.
"До конца сентября президент внесет на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру главы Нацбанка", - сказала Луценко.
"Эта кандидатура есть, две. Банкиры... Независимые, равноудалены от политического влияния и так далее. Эта кандидатура будет внесена до середины, даю себе люфт - до конца месяца", - отметила она.
Напомним, экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева 10 мая подала прошение об отставке. После ушла в длительный отпуск.
До назначения нового главы НБУ - регулятором руководит первый заместитель председателя Яков Смолий.
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