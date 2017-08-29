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Фонд госимущества с третьей попытки не продал акции "Донбассэнерго"

Вторник, 29 августа 2017, 18:00

Запланированный Фондом госимущества на 30 августа последний аукцион по продаже 25% акций ПАО "Донбассэнерго" не состоится из-за отсутствия заявок.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Напомним, прошлый раз аукцион был запланирован на 23 августа и также не состоялся из-за отсутствия заявок.

Ранее Фонд государственного имущества не получил ни одной заявки на приобретение 25% акций региональной энергоснабжающей компании "Одессаоблэнерго", аукцион по продаже которых был запланирован на 29 августа на "Украинской бирже".

Детальнее о приватизации читайте в статье: Национальная лотерея: как Ахметов и "друзья Порошенко" разыгрывают энергетику

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Фонд госимущества Донбассэнерго
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