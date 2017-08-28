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Фонд госимущества не смог продать госпакет "Одессаоблэнерго"

Понедельник, 28 августа 2017, 18:27

Фонд государственного имущества не получил ни одной заявки на приобретение 25% акций региональной энергоснабжающей компании "Одессаоблэнерго", аукцион по продаже которых был запланирован на 29 августа на "Украинской бирже".

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда.

По информации Фонда госимущества, стартовая стоимость госпакета акций "Одессаоблэнерго" составляет 631,3 млн гривен.

Напомним, 13 августа, стало известно, что аукцион по продаже акций "Одессаоблэнерго" не состоится из-за отсутствия заявок. Повторный аукцион, запланированный на 22 августа, также не состоялся.

Как сообщалось, ранее ФГИ анонсировал на середину августа проведение аукционов по продаже 25% государственных пакетов акций 8 энергокомпаний: "Одессаоблэнерго", "Донецкоблэнерго", "Донбассэнерго", "Сумыоблэнерго", "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Днепрооблэнерго", "ДТЭК Западэнерго" и "Киевэнерго".

16 августа было продано 25% акций "ДТЭК Донецкоблэнерго", а 18 августа - 25% акций "Киевэнерго" и "ДТЭК Западэнерго".

Все эти активы выкупила компания Ornex, которая входит в состав управляющей активами Рината Ахметова группы "Систем Кэпитал Менеджмент".

Подконтрольная СКМ компания ДТЭК, согласно годовому отчету за 2016 год, владела более 72% акций "ДТЭК Западэнерго", более 72% акций "Киевэнерго" и более 71% акций "ДТЭК Донецкоблэнерго".

Детальнее о приватизации читайте в статье: Национальная лотерея: как Ахметов и "друзья Порошенко" разыгрывают энергетику

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Фонд госимущества облэнерго
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