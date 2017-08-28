Газовики утверждают, что "Нафтогаз" хочет монополизировать рынок

"Ассоциация газового рынка Украины" выступает против передачи функций региональных газосбытовых предприятий НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом говорится в заявлении ассоциации.

Так в ассоциации отреагировали на заявление коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, который призвал Кабмин избавиться от посредников при поставках газа населению.

В частности, в пресс-службе сообщили, что "далеко не все облгазы и их убыточные "дочки" принадлежат Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа", как утверждал представитель НАК.

"Кроме того, проблема с расчетами за газ, потребленный населением, заключается не в недостатках работы "газсбытов", а в недостаточности государственных ассигнований на льготы и субсидии", - говорится в сообщении.

В ассоциации также назвали заявление Витренко о больших потерях на существование "газсбытов" манипулятивным: "Наценка газсбытов составляет от 0,75 до 2,13% от цены газа для населения, что позволяет удерживать абонентские службы, вести учет расчетов по каждому абоненту по всей стране".

"Создание газсбытов было шагом к либерализации газового рынка. Из монопольных облгазов в 2015 году выделили деятельность по реализации газа для создания конкуренции при его поставках. А инициатива Витренко - это свертывание либерализации", - говорится в заявлении.

"42 газсбыта предлагается заменить на одного поставщика - НАК. И при этом обязать потребителя закупать газ именно у НАКа по принципу "молчаливого согласия". Выдвинутые Витренко тезисы - не более чем дымовая завеса, скрывающая попытку передела рынка в интересах монополии. Эти тезисы не имеют ничего общего ни с интересами потребителей, ни с европейской моделью рынка", - заявили в ассоциации.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" предлагает Кабинету Министров возложить на компанию функции поставщика газа населению в рамках механизма специальных обязательств.

Экономическая правда