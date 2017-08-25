Ринок може обійтися без облгазів Фірташа - Нафтогаз

Комерційний директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко закликав Кабмін позбутися посередників при поставках газу населенню.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Кабмін своєю постановою зобов'язав Нафтогаз продавати газ фірташівським посередникам, які потім "постачають" його населенню. Фактично все, що ці "постачальники" роблять, це виставляють рахунки і збирають гроші з населення", - написав Вітренко.

"Ці посередники, з одного боку, накопичують величезні борги за газ, який вони беруть у Нафтогазу. Вони кажуть, що це їм населення заборгувало. Перевірити ми це не можемо", - зазначив комерційний директор.

Він нагадав, що переважна більшість облгазів також належать Дмитру Фірташу.

"Комбінація державного регулювання і контролю Фірташа над облгазами фактично закриває конкуренцію в постачанні газу населенню. Тобто ці фірташівські посередники ще й монополісти. І це велика проблема", - повідомив Вітренко.

Він підкреслив, що Нафтогаз давно поставив питання про необхідність внесення змін до постанови Кабміну про накладення обов'язків на Нафтогаз продавати газ посередникам.

"Тепер і Енергетичне співтовариство, і Всесвітній банк вже офіційно заявляють, що вони розглядають таке регулювання як неадекватне і навіть як таке, що порушує міжнародні зобов'язання України щодо впровадження європейського законодавства", написав він.

Вітренко закликав Кабмін внести необхідні зміни.

"Енергетичне співтовариство і Всесвітній банк запропонували конкретний варіант як це змінити. До 1 вересня прийняти постанову, щоб з 1 жовтня вже зміни почали діяти", - резюмував Вітренко.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" пропонує Кабінету Міністрів України покласти на компанію функції постачальника газу населенню в рамках механізму спеціальних зобов'язань.

НАК готовий запропонувати на розгляд уряду рішення, яке дозволить усунути із процесу постачання газу населенню з ресурсів "Нафтогазу" непотрібних посередників від Group DF Дмитра Фірташа.

Зазначається також, що крім ринку постачання газу Group DF контролює надзвичайно велику частку ринку розподілу газу, який є природною монополією (тобто таким, створення конкуренції на якому не вважається економічно доцільним).

Економічна правда