Нафтогаз пропонує прибрати Фірташа з ринку постачання газу

НАК "Нафтогаз України" просить Кабмін, НКРЕ та АМКУ усунути монополію Group DF Дмитра Фірташа на ринку постачання газу для населення.

Про це інформує прес-служба "Нафтогазу".

"Нафтогаз звертає увагу на те, що так звані "газзбути" - псевдо-постачальники газу, переважна більшість яких належать Group DF, - є непотрібними посередниками на ринку газу для населення, не несуть відповідальності та ризиків, пов’язаних із постачанням газу та не створюють додаткової цінності для споживачів", - йдеться в тексті повідомлення.

"Нафтогаз" просить уряд України, регулятора ринку НКРЕКП та АМКУ розглянути можливість усунення необґрунтованої монополії групи Дмитра Фірташа у цьому важливому сегменті ринку газу", - йдеться в повідомленні.

"Нафтогаз" також закликає, згідно з вимогами чинного законодавства, забезпечити прозорість функціонування ринку розподілу газу – природної монополії, також контрольованої переважно Group DF.

У НАК нагадують, що постановою Кабінету міністрів №187 від 22 березня 2017 р. про покладання спеціальних обов’язків визначено перелік так званих газопостачальних підприємств, яким "Нафтогаз" зобов'язаний надавати газ для потреб населення в необмеженій кількості за заявкою такого підприємства.

"На території ліцензованої діяльності кожного облгазу визначено лише по одному підприємству, яке має право отримати газ у "Нафтогаза" на пільгових умовах. Секретаріат Енергетичного Співтовариства, членом якого є Україна, вже звернув увагу на той факт, що ця ситуація створює необґрунтовані переваги для цих компаній та закриває даний сегмент ринку від конкуренції", - зазначають у прес-службі.

При цьому "Нафтогаз", який відповідає за формування достатнього ресурсу газу, не має доступу до даних щодо обсягів фактичного використання газу побутовими споживачами та не має жодних гарантій щодо оплати поставлених обсягів з боку визначених постановою підприємств.

Таким чином, "Нафтогаз" змушений виконувати заявки на постачання газу на пільгових умовах у обсягах, визначених псевдо-постачальниками, які мають монопольний та неконтрольований доступ до споживачів.

Повідомляється, що НАК готовий запропонувати на розгляд уряду рішення, яке дозволить усунути із процесу постачання газу населенню з ресурсів "Нафтогазу" непотрібних посередників від Group DF. В такому разі газ із свого ресурсу постачатиме безпосередньо "Нафтогаз".

Зазначається також, що крім ринку постачання газу Group DF контролює надзвичайно велику частку ринку розподілу газу, який є природною монополією (тобто таким, створення конкуренції на якому не вважається економічно доцільним).

Нагадаємо, ПАТ "Газтек" володіє пакетами більш ніж в 20 обл- і міськгазів в Україні.

Власниками "Газтека" є ряд кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited, які ЗМІ пов'язують з українським бізнесменом Дмитром Фірташем.

Економічна правда