В Украине зафиксирована новая кибератака через бухгалтерское ПО

Специалисты ISSP Labs 22 августа зафиксировали начало новой волны кибератак с использованием официального сайта компании по разработке комплекса бухгалтерского учета Crystal Finance Millennium.

Об этом сообщают в компании ISSP, передает Liga.net.

"При мониторинге вирусной активности была обнаружена рассылка, в которой был идентифицирован интересный образец. Файл с названием "док.zip" загружается вместе с полученным электронным письмом, которое открывает жертва, и является текстовым файлом со скриптом на языке JavaScript", - сообщают эксперты ISSP.

Скрипт является загрузчиком, основная задача которого скачать и запустить исполняемый файл load.exe, который становится окном для злоумышленников.

Вредоносный файл собирает информацию о компьютере жертвы и отправляет ее на командные центры злоумышленников. Этот же файл ждет инструкций от злоумышленников на установку дополнительных модулей.

Они превращают компьютер жертвы в желаемый для хакеров ресурс (это может быть бэкдор, через который злоумышленники могут проникать в инфраструктуру, минуя средства защиты; кейлогер, который будет собирать информацию о нажатых клавишах и отправлять ее командным центрам; сканнер, который будет собирать информацию о захватываемой инфраструктуре и много другое).

"Вероятно, злоумышленники использовали уязвимости сайта для размещения там вредоносных файлов, либо это результат атаки NotPetya 27.06.2017. Так что возможно это первая "ласточка" подготовки полномасштабной кибератаки перед праздниками", - сообщают эксперты ISSP Labs.

О возможной массированной хакерской атаки на выходных сообщал и глава наблюдательного совета Octava Capital Александр Кардаков.

Напомним, команда CERT-UA сообщала о возможной кибератаке на информационные ресурсы Украины на День Независимости 24 августа.

НБУ также предупреждал о возможной атаке через программу MS Word.

Как известно, 27 июня ряд украинских компаний и банков подверглись хакерским атакам от вируса Petya.

Вирус шифровал файлы на зараженном компьютере и выводил на экране сообщение с требованием перевести на указанный кошелек сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам.

Напомним, более 40 компаний заплатили вирусу, но так и не получили ключ для дешифровки файлов.

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Экономическая правда