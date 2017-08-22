В Україні може початися нова хвиля інтернет-вірусу

Спеціалісти з кібербезпеки повідомляють про масові фішинг-розсилки, які можуть стати початком нової хвилі інтернет-вірусу.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова наглядової ради Octava Capital Олександр Кардаков.

"Протягом останніх двох години нам надходять повідомлення про масові поштові розсилки, що містять шкідливий код, як правило в одному з архівних форматів: ARJ, ZIP, 7-ZIP та ін. Вранці наша система захисту електронної пошти перехопила подібні повідомлення зі вкладенням 7-ZIP, що маскуються під вкладені рахунки. Вміст зараз аналізується, але вже ясно, що воно містить активну частину, яка намагається встановити інтернет-з'єднання", - йдеться в повідомленні.

У своєму повідомленні Кардаков також дає рекомендації для користувачів, які зіткнулися з цією проблемою: видаляти всі листи з архівними вкладеннями з незнайомих і неперевірених адрес, не відкриваючи їх; користувачам MS Outlook і MS Exchange рекомендують не відкривати файли безпосередньо у додатках MS Office і обов'язково користуватися засобами попереднього перегляду вмісту файлу.

R & D-директор компанії "ІТ-Інтегратор" Володимир Кург також на своїй сторінці написав про можливу атакаху.

"Від наших партнерів приблизно з 10:30 приходять повідомлення про фішинг-розсилку з вкладеннями в 7zip. Приблизно в цей час приїхало і до нас, зміст тіла - прохання подивитися рахунки у вкладенні, перехоплено на зовнішньому шлюзі", - відзначає він.

Нагадаємо, команда CERT-UA повідомляла про можливу кібератаку на інформаційні ресурси України на День Незалежності 24 серпня.

НБУ також попереджав про можливу атаку через програму MS Word.

Экономическая правда