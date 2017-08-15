Рева рассказал, на сколько вырастут пенсии с 1 октября

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что повышение размера пенсий состоится уже с 1 октября, и будет рассчитываться индивидуально для каждого пенсионера.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, правительством уже проведены предварительные расчеты и уже есть данные по конкретным суммам увеличения пенсий.

Рева сообщил, что больше миллиона украинцев, которые уже вышли на пенсию, получат постоянную прибавку к пенсии более тысячи гривен.

Кроме того, увеличение пенсий на сумму от 500 до 1 тыс гривен коснется почти двух миллионов пенсионеров.

"Около 2,5 млн пенсионеров после пересчета получат надбавку до 500 гривен, еще три миллиона пенсионеров получат увеличение пенсионного обеспечения после переноса повышения социальных стандартов с декабря на октябрь 2017 года", - подытожил министр.

Как сообщалось, согласно расчетам Минсоцполитики через десять лет новые пенсионеры будут получать в среднем 6040 гривен пенсии.

Как известно, 13 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении закон о пенсионной реформе.

Экономическая правда