Рада поддержала законопроект пенсионной реформы

Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект №6614 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий, который входит в пакет законопроектов по пенсионной реформе.

Соответствующее решение поддержали 282 народных депутата, передает Укрінформ.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, который выступал с трибуны парламента проект закона нарабатывался правительством в течение года совместно с отечественным экспертной средой, социальными партнерами, международными экспертами, прошел рассмотрение Национальным советом реформ.

"Законопроект № 6614 предусматривает повышение пенсий с 1 октября 2017 для более 5,6 млн пенсионеров, а впоследствии повышение социальных стандартов с 1 декабря до 1 октября еще для почти 3,5 млн наших пенсионеров, предусматривающий отмену налогообложения пенсий", - рассказал Рева.

Кроме того, по словам министра, документ содержит ряд других позиций, которые позволят повысить уровень пенсионного обеспечения, в частности прекратить "уравниловку", и запустить механизм ежегодного автоматического перерасчета пенсий.

"Это - наш первый шаг на пути реформирования пенсионной системы. Следующим станет реформирование системы пенсионного обеспечения военнослужащих и, самое главное, переход ко второму уровню пенсионного обеспечения - рассмотрение вопроса о введении накопительной системы", - подчеркнул Рева.

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