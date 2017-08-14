ДТЭК получила третью партию угля из ЮАР. Дешевле, чем покупает "Центрэнерго"

Третье судно с антрацитом из Южно-Африканской Республики для компании ДТЭК прибыло в Украину.

Об этом компания сообщила на странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что в понедельник утром началась разгрузка третьего судна из ЮАР с антрацитом для Приднепровской и Криворожской ТЭС.

"Новая партия угля пополнит запасы на станциях, которые покрывают летнюю нехватку мощности в энергосистеме Украины и готовятся к прохождению осенне-зимнего периода", - заявили в компании.

Первое судно с антрацитом из ЮАР прибыло в Украину 25 мая, второе - 23 июля.

Ранее в компании заявляли, что стоимость импортного угля из ЮАР для ДТЭК составляет около 100 долларов за тонну.

При этом государственная компания "Центрэнерго" заключила соглашение с американской компанией "XCoal" на покупку угля по 113 долларов, что существенно превышает цену, по которой осуществляют импорт другие компании.

В начале апреля ДТЭК подтвердил закупку 600 тысяч тонн антрацитового угля из Южно-Африканской республики.

Кроме того, в мае ДТЭК начал поставки антрацитового угля на Приднепровскую и Криворожскую теплоэлектростанции из своих угольных шахт в Ростовской области в России.

Напомним, 15 марта DTEK EnergyGroup заявила о захвате боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР" всех активов "ДТЭК Энерго" на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

Экономическая правда