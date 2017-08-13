OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

Главные экономические новости выходных, 12-13 августа.

Об угле. Более 70% всего угля, нелегально вывезенного из оккупированных районов Донбасса в Россию, в дальнейшем экспортируют две компании, связанные с братьями Александром и Сергеем Мельничуками.

Об убытках банков. За шесть месяцев 2017 года чистый убыток после налогообложения банковской системы составил 1,85 млрд гривен.

Об оборонном бюджете. Генеральная прокуратура обнаружила, что на конец 2016 года дебиторская задолженность предприятий-поставщиков перед Минобороны достигла рекордной суммы - более 6,1 млрд гривен.

О Гонтаревой. НАБУ начало расследовать возможные недостоверные сведения в декларации главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

О Bitcoin. Криптовалюта Bitcoin 13 августа установила новый рекорд – ее стоимость перевалила за 4 тысячи долларов.

О дорогах. Государственное агентство автомобильных дорог Украины проводит подготовку к запуску строительства первой концессионной дороги Киев-Белая Церковь.

Об "Укрзализныце". Оказывается, 62% пассажирских вагонов не оборудованы системами кондиционирования воздуха.