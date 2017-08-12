Стало відомо, хто контролює експорт вугілля з ОРДЛО в Європу

Понад 70% всього вугілля, нелегально вивезеного з окупованих районів Донбасу до Росії, в подальшому експортують дві компанії, пов'язані з братами Олександром та Сергієм Мельничуками.

Про це пише Liga.Net.

Як зазначається, Олександр працює в ЛНР "заступник міністра енергетики", Сергій - легально торгує вугіллям в підконтрольній Україні.

Нелегальні поставки здійснюються в два етапи: вивезення в Росію і подальший експорт антрациту в країни Європи. На першому етапі місцеві компанії в ОРДЛО (виробники) відвантажують видобуте вугілля для поставок в Росію.

Всього таких структур в "Л/ДНР" близько 20. Найбільші з них - "державні", тобто контролює їх керівництво так званих "республік".

Це вугілля оформлюється на російській митниці як імпорт з України і продається трейдерам в Росії. Таких трейдерів понад 30. Більшість цих покупців зареєстровані в Ростовській області в 2014-2016 роках спеціально під вугільні контракти.

У 2016 році з окупованих територій до Росії вивезли близько 940 тисяч тонн антрациту на суму 36 млн доларів і ще близько 95 тисяч тонн інших марок вугілля на суму 8 млн доларів. У 2015 році обсяг поставок був більше - близько 1,3 млн тонн.

На другому етапі вугілля експортується з російських портів в Європу. Щоб легалізувати поставки незаконно вивезеної продукції, російські компанії залучили державну РЖД Логістику.

LIGA.net вдалося відстежити за 2016 рік експорт з Росії близько 800 тисяч тонн антрациту, попередньо вивезеного з окупованого Донбасу. Це вугілля постачається до Туреччини, Італії, Естонії та навіть Грузії.

Ланцюжок вивезення вугілля з окупованих районів в Росію замикається в основному на двох пов'язаних між собою офшорних компаніях. Це британська Coal Trade Antrahcit LLP (Лондон) і Grecol Limited (Гонконг). Гонконгська офшорка, за даними британського реєстру, є єдиним власником лондонської.

На адресу цих двох структур з російських портів в 2016 році було відвантажено 588 тисяч тонн вугілля українського походження, тобто 73% експорту всього донбаського антрациту з Росії.

Два ростовських вугільних трейдера і топ-менеджер великого українського енергохолдингу розповіли, що ці компанії контролюються братами Олександром та Сергієм Мельничуками. Про те, що вони займаються вивезенням вугілля з окупованого Донбасу, неодноразово писали ЗМІ.

Олександр Мельничук, за даними сепаратистських ЗМІ, є (або був) так званим "заступником міністра енергетики ЛНР".

Він же володіє великою збагачувальною фабрикою Дарьевська, яка нелегально вивозила вугілля з Донбасу в 2015 році, 10% Кримської паливної енергетичної компанії (КПЕК, Сімферополь), через яку невеликі обсяги палива з Донбасу потрапляли в Крим. Також Мельничуку належать частки в компаніях ЮТЕК і Вугільні технології (обидві - Київ).

Перша постачає на окуповані території моторні масла і арматуру, друга вивозить антрацит. Людина з таким ім'ям і прізвищем з 2012 року значиться в польському реєстрі юросіб, як керівник вугільного трейдера DonCoalTrade sp z o o, а також британської Renton Resources llp.

Брат Олександра - Сергій - володіє ГЗФ Космонавтів в окупованих Ровеньках і ТОВ Ровеньки-Углепостач (Київ). Ця компанія примітна тим, що в 2016 році офіційно експортувала через Україну сортовий антрацит, що вивозиться з "ЛНР".

Він добувався, зокрема, на шахтах підприємства ДТЕК Свердловантрацит, що належить Ринату Ахметову. Весь експорт йшов через Muskwell Import LLP. Єдиним власником цієї британської компанії є громадянка України Любов Мельничук.

Раніше повідомлялося, що зовнішньоекономічне об'єднання Промсировинаімпорт, яке належить Міністерству енергетики РФ, є монопольним постачальником палива на тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей.