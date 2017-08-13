Стоимость Bitcoin перевалила за 4 тысячи долларов

Криптовалюта Bitcoin (классический ее вариант) 13 августа установила новый рекорд – ее стоимость перевалила за 4 тысячи долларов.

Об этом пишет Ain.ua.

Как отмечается, в понедельник утром стоимость одного биткоина составляла 4,112 тысяч долларов.

На данный момент это самый высокий показатель в истории Bitcoin: по данным Coindesk, 12 августа стоимость всего на несколько часов превысила 4 тысячи долларов, но после обвалилась до 3,8 тысяч долларов.

Сейчас же Bitcoin установил для себя новую верхнюю планку – более 4,1 тысяч долларов. Общая капитализация криптовалюты составляет 67,1 млрд долларов.

Напомним, 1 августа криптовалюта Bitcoin разделилась на две отдельные валюты - Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash - из-за того, что разработчики криптовалюты не смогли разрешить разногласия по программному обеспечению.

Ранее в Киеве обнаружили подпольную фабрику Bitcoin.

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