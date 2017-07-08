"Татнефть" пытается взыскать с Украины "долг Коломойского" в США

Российская "Татнефть" обратилась в суды США, Великобритании и РФ с заявлением о взыскании с Украины 144 миллионов долларов по делу "Укртатнафты".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

"Несмотря на то, что дело по обжалованию решения арбитражного трибунала ad hoc сейчас находится в производстве Кассационного суда Французской республики, ОАО "Татнефть" обратилось с заявлениями о признании и обращении к выполнению арбитражного решения в трех иностранных юрисдикциях: РФ, США и Великобритании", - указано в сообщении.

В Минюсте подчеркнули, что попытка взыскания в РФ провалилась – Арбитражный суд Москвы отказался принять заявление "Татнефти", признав, что он не имеет эффективной юрисдикции по этому производству.

Напомним, российская Татнефть подала в суды Москвы и Лондона иск против Украины на 144 миллиона долларов в деле Кременчуцкого НПЗ.

Как известно, ранее 18,296% акций Кременчуцкого НПЗ принадлежало структурам, близким к ОАО "Татнефть", еще 28,7788% - министерству имущества Татарстана.

Затем на предприятии появились новые акционеры, близкие к украинской группе "Приват" и бизнесмену Александру Ярославскому.

В результате судебных разбирательств доля татарстанских акционеров была практически обнулена, а на предприятии появился новый крупный акционер, связанный с группой "Приват" - ООО "Корсан". Боголюбов и Коломойский - давние деловые партнеры и соучредители неоформленной официально группы "Приват".

В октябре 2007 было заявлено о силовом захвате НПЗ. В связи с этим российская Татнефть прекратила поставки нефти на НПЗ.

Татнефть предъявила иск Украине в мае 2008 года на основании российско-украинского соглашения о защите инвестиций, заключенного в 1998 году.

Российская компания выиграла дело - международный арбитраж в июле 2014 года обязал Украину выплатить Татнефти компенсацию в размере 112 млн долларов плюс проценты.

Экономическая правда