Суд Москвы отказался принять иск "Татнефти" о взыскании с Украины 144 миллионов долларов

Арбитражный суд Москвы отказался принять заявление "Татнефти" о приведении в исполнение решения иностранного суда о взыскании с Украины о выплате компенсации в рамках дела "Укртатнафты" в размере 144 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Суд принял решение прекратить производство по заявлению "Татнефти" о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда, вынесенного 29 июля 2014 года международным коммерческим арбитражем и возвратить "Татнефти" сумму госпошлины", - заявила судья.

Напомним, российская Татнефть подала в суды Москвы и Лондона иск против Украины на 144 миллиона долларов в деле Кременчуцкого НПЗ.

Как известно, ранее 18,296% акций Кременчуцкого НПЗ принадлежало структурам, близким к ОАО "Татнефть", еще 28,7788% - министерству имущества Татарстана.

Затем на предприятии появились новые акционеры, близкие к украинской группе "Приват" и бизнесмену Александру Ярославскому.

В результате судебных разбирательств доля татарстанских акционеров была практически обнулена, а на предприятии появился новый крупный акционер, связанный с группой "Приват" - ООО "Корсан". Боголюбов и Коломойский - давние деловые партнеры и соучредители неоформленной официально группы "Приват".

В октябре 2007 было заявлено о силовом захвате НПЗ. В связи с этим российская Татнефть прекратила поставки нефти на НПЗ.

Татнефть предъявила иск Украине в мае 2008 года на основании российско-украинского соглашения о защите инвестиций, заключенного в 1998 году.

Российская компания выиграла дело - международный арбитраж в июле 2014 года обязал Украину выплатить Татнефти компенсацию в размере 112 млн долларов плюс проценты.