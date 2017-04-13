Российская Татнефть требует с Украины 144 миллиона долларов за захваченный Коломойским НПЗ

Российская Татнефть подала в суды Москвы и Лондона иск против Украины на 144 миллиона долларов в деле Кременчуцкого НПЗ.

Об этом говорится в сообщении компании.

Иски были поданы в высокий суд правосудия - Отделение королевской скамьи, Коммерческий суд в Лондоне и в Арбитражный суд города Москвы.

"Основанием для вынесения арбитражного решения на сумму 144 миллиона долларов стало нарушение Украиной двустороннего соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной и лишения ОАО Татнефть его акционерной доли в крупнейшем на Украине Кременчугском НПЗ", - говорится в сообщении.

Арбитражное решение было вынесено на основании Арбитражного регламента Комиссии ООН по праву международной торговли по результатам рассмотрения иска ОАО Татнефть, что касается противозаконного вооруженного захвата в октябре 2007 года АО Укртатнафта, которая владеет Кременчугским НПЗ.

Напомним, апелляционный суд Парижа оставил в силе два арбитражных решения, обязывающих Украину выплатить ОАО "Татнефть" 112 млн долларов, а также проценты.

Как известно, ранее 18,296% акций Кременчуцкого НПЗ принадлежало структурам, близким к ОАО "Татнефть", еще 28,7788% - министерству имущества Татарстана.

Затем на предприятии появились новые акционеры, близкие к украинской группе "Приват" и бизнесмену Александру Ярославскому.

В результате судебных разбирательств доля татарстанских акционеров была практически обнулена, а на предприятии появился новый крупный акционер, связанный с группой "Приват" - ООО "Корсан". Боголюбов и Коломойский - давние деловые партнеры и соучредители неоформленной официально группы "Приват".

В октябре 2007 было заявлено о силовом захвате НПЗ. В связи с этим российская "Татнефть" прекратила поставки нефти на НПЗ.

"Татнефть" предъявила иск Украине в мае 2008 года на основании российско-украинского соглашения о защите инвестиций, заключенного в 1998 году.

Российская компания выиграла дело - международный арбитраж в июле 2014 года обязал Украину выплатить "Татнефти" компенсацию в размере 112 млн долларов плюс проценты.

Экономическая правда