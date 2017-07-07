Суд возбудил дело о банкротстве "Энергомережи"

Хозяйственный суд Киева по иску ПАО "Одесская ТЭЦ" возбудил производство по делу о банкротстве ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа".

Об этом говорится в соответствующем постановлении суда.

Распорядителем имущества "Энергомережи" суд назначил арбитражного управляющего Ольгу Дариенко. По утверждениям инициирующего кредитора у "Энергомережи" имеется непогашенная задолженность в размере 28,44 млн грн.

Заявление денежных требований кредиторов к должнику возможно в течение тридцати дней со дня официального опубликования объявления о возбуждении производства по делу о банкротстве.

"Признать денежные требования Открытого акционерного общества "Одесская ТЭЦ" к Частному акционерному обществу "Холдинговая компания "Энергомережа" в размере 28 442 426,50 грн. Ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов", - говорится в тексте постановления.

"Ввести процедуру распоряжения имуществом Частного акционерного общества "Холдинговая компания "Энергомережа", - говорится в постановлении.

Напомним, эти деньги были перечислены станцией в качестве предоплаты за газ, который "Энергомережа" обязалась поставить ТЭЦ в рамках подписанного между ними договора №97 от 2 марта 2016 года.

Общий бюджет этого контракта – 99,99 млн грн, в счет которых "Энергомережа" должна была в течение 2016 года поставить станции 13,5 млн кубометров (7380 грн/1 тыс кубов).

"Энергомережа" получила известность на рынке в 2014 году, когда проводила агрессивную дисконтную скупку кредиторских обязательств промышленных предприятий перед местными энергодистрибуционными компаниями. За полтора года работы "Энергомережа" вывела из "Запорожье-", "Харьков-" и "Черкассыоблэнерго" до 2 млрд грн.

Формальным собственником ПАО "Холдинговая компания "Энергомережа" числится киевский бизнесмен Дмитрий Крючков. Его кураторами считаются владельцы ФК "Динамо" (Киев) Григорий и Игорь Суркисы.

Напомним, находящийся в розыске Интерпола Крючков заявил о планах компании "Энергомережа" участвовать в приватизации государственного ПАО "Центрэнерго".

Экономическая правда