Скандальная "Энергомережа" может обанкротиться

Против ПАО "Холдинговая компания "Энергомережа" может быть возбуждено дело о банкротстве.

По данным ЭП, соответствующий вопрос будет рассматриваться Хозяйственным судом Киева 7 июня.

На этот день назначено подготовительное заседание суда.

Автор заявления о возбуждения дела о банкротстве – ПАО "Одесская ТЭЦ", которому ответчик должен 28 млн грн.

Эти деньги были перечислены станцией в качестве предоплаты за газ, который "Энергомережа" обязалась поставить ТЭЦ в рамках подписанного между ними договора №97 от 2 марта 2016 года.

Общий бюджет этого контракта – 99,99 млн грн, в счет которых "Энергомережа" должна была в течение 2016 года поставить станции 13,5 млн кубометров (7380 грн/1 тыс кубов).

"Энергомережа" получила известность на рынке в 2014 году, когда проводила агрессивную дисконтную скупку кредиторских обязательств промышленных предприятий перед местными энергодистрибуционными компаниями. За полтора года работы "Энергомережа" вывела из "Запорожье-", "Харьков-" и "Черкассыоблэнерго" до 2 млрд грн.

Формальным собственником ПАО "Холдинговая компания "Энергомережа" числится киевский бизнесмен Дмитрий Крючков. Его кураторами считаются владельцы ФК "Динамо" (Киев) Григорий и Игорь Суркисы.

Напомним, находящийся в розыске Интерпола Крючков заявил о планах компании "Энергомережа" участвовать в приватизации государственного ПАО "Центрэнерго".

Дмитрий Рясной, ЭП