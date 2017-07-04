Связанным с "Приватбанком" лицам было выдано 190 миллиардов кредитов – Шлапак

Глава правления "Приватбанка" Александр Шлапак утверждает, что бывшее руководство банка выдало более 190 миллиардов гривен или 97% кредитного портфеля связанным лицам.

Об этом Шлапак заявил во время итоговой пресс-конференции.

"Действительно, годовая отчетность аудиторов называет цифру около 10 млрд. Мы называем цифру 190 млрд", - сказал Шлапак.

"223 клиента на общую сумму 198,4 млрд гривен. Мы для себя разбили этот портфель на четыре группы. Первая группа – трансформированные кредиты – 36 заемщиков на сумму почти 133 млрд гривен", - заявил Шлапак.

"Второй портфель – лизинговый портфель. 41 заемщик почти на 15 млрд, на такую же сумму третий кейс, который выдавался на Кипре. И наконец, четвертый портфель - кредиты, связанные с корпоративными клиентами банка на сумму более 36 млрд", - сказал Шлапак.

"Все эти кредиты имеют ряд общих характеристик, которые я выделю. Первая – большая часть заемщиков являются новосозданными компаниями с негативным финансовым положением. Второе – во время выдачи этих займов были нарушено грубо законодательство, а также внутренние регламентные документы самого банка", - сказал Шлапак.

"Все эти займы выданы не на рыночных условиях. У нас отсутствует обеспечение по большинству этих кредитов. И наконец, последнее, из банка практически выведены обороты операционных компаний, которые реально обслуживали деньги бывших акционеров", - сказал Шлапак.

Как сообщалось, после обращения экс-главы правления государственного Приватбанка Александра Шлапака о махинацях в банке накануне национализации, Генпрокуратура, НАБУ и САП начали расследование и арестовали ликвидное имущество Приватбанка и связанных с ним структур.

По стостоянию на середину ноября 2014 года крупнейшими акционерами банка являлись Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов (каждый владел по 36,9781%), а также кипрская Triantal Investments Ltd. (16,2333%).

Детальнее о делах на экс-собственников Приватбанка читайте в статье на ЭП.

Читайте также: Тени Приватбанка. Что Коломойский наобещал Кабмину и НБУ и не выполнил.

Экономическая правда