ГПУ и НАБУ взялись за Приватбанк. Арестовано имущество, готовятся подозрения

Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком.

Об этом ЭП сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Прежде всего, сразу после обращения главы праления банка Александра Шлапака о совершенном преступлении были наложены аресты на ликвидное имущество Приватбанка и связанных с ним структур - более 700 объектов недвижимости ООО Приватофис", - сказал Луценко.

По его словам, ГПУ в течение последних недель активно допрашивает членов кредитного комитета Приватбанка.

"Готовятся подозрения. Также ГПУ изучает документы и допрашивает ряд работников Нацбанка, которые должны были контролировать процессы в Приватбанке", - добавил Луценко.

Ранее в распоряжение ЭП попало обращение Шлапака на имя генпрокурора в котором отмечается, что экс-руководство Приватбанка перед национализацией проводило незаконные операции со связанными с банком лицами, повлекшее причинение государству убытков в особо крупных размерах.

В документе отмечается, что 15 и 16 декабря 2016 года бывшее руководство банка заключило с компанией Claresholm Marketing Ltd, которая признана связанной с Приватбанком, кредитные договора на сумму 389 млн долларов, 60 млн евро и отразило задолженность в балансе банка.

Также 16 декабря экс-служащими Приватбанка заключен договор с ООО "Новафарм" на сумму 3,2 млрд гривен, и дополнительное соглашение с ОАО СК "Ингосстрах" с указанием сумм начисления индексированного вознаграждения на сумму более 136 млн гривен, которые также признаны связанными с банком лицами.

"По результатам рассмотрения обращения председателя правления Приватбанка ГПУ внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", - говорится в ответе Луценко, который также есть в распоряжении ЭП.

Напомним, 21 декабря прошлого года Приватбанк перешел в государственнуюсобственность.

Как известно, в июне Коломойский подал в суд серию исков, направленных против Кабмина НБУ и Приватбанка.

Читайте также: Тени Приватбанка. Что Коломойский наобещал Кабмину и НБУ и не выполнил.

Мария Жартовская, Николай Топалов