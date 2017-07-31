OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические события понедельника, 31 июля.

Об инфраструктурных проектах. Министерство инфраструктуры совместно с европейскими экспертами разработали проект Национальной транспортной стратегии - 2030.

Об Укрзализныце. Компания в тестовом режиме начала работу с информационно-торговыми терминалами Тhomson Reuters и Bloomberg, что позволит компании торговать валютой и акциями на финансовом рынке.

О RAB-тарифах. Правительство поддерживает внедрение RAB-регулирования с целью энергомодернизации облэнерго, но не в таком виде как это предлагает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

Об авто на бляхах. Высший административный суд Украины вынес первое окончательное решение в отношении водителя автомобиля с иностранными номерами.

О земле. Министерство аграрной политики и продовольствия не исключает внесения в проект закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" нормы о предоставлении юридическим лицам права покупки до 1 тысячи гектар земли.

О Данылюке. Генеральная прокуратура подозревает министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов.

О Ryanair. Крупнейший европейский перевозчик Ryanair может временно осуществлять рейсы из аэропортов "Борисполь" или "Киев", пока в Гостомеле будет строиться новый терминал.

Текст дня.

Почему украинец против рынка земли

Жизненный прагматизм украинцев вступил в конфликт со стереотипом, но они этого не осознают: 2/3 граждан высказались против отмены моратория на продажу земель, но 1/2 при этом – за возможность продать свою землю.