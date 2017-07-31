УЗ будет использовать информационно-торговые терминалы Reuters и Bloomberg

Укрзализныця в тестовом режиме начала работу с информационно-торговыми терминалами Тhomson Reuters и Bloomberg, что позволит компании торговать валютой и акциями на финансовом рынке.

Об этом на своей странице Facebook рассказал Войцех Балчун.

"Это ведущие мировые информационные агентства, показывающие ход торгов валютными курсами, денежными ресурсами, финансовыми инструментами, товарными группами, биржевыми индексами и позволяют в режиме реального времени и с максимальной прозрачностью фиксировать сделки на финансовых рынках", - отметил Балчун на своей странице.

По словам главы, УЗ имеет в год более 80 млрд гривень оборота по банковским счетам и сотни миллионов долларов операций по купле-продаже валют.

"Итак, технологиями и кадрами должны отвечать требованиям времени для максимально эффективного управления своими денежными ресурсами. Поэтому с приходом в команду УЗ профессиональных менеджеров изменили технологию работы и видим сегодня очередные результаты оптимизации и повышения операционной эффективности в финансовом блоке компании", - отметил Балчун.

Как отмечается, объем операций УЗ по купле-продаже долларов США, в среднем в год составляет 300-350 млн долларов. Разница между средними на рынке валютными курсами и курсами, по которым УЗ покупала или продавала свою валюту 2016 году составила около 7,5 копейки за доллар. В 2017 году этот показатель постепенно снижен и теперь закрываем операции по среднерыночным курсами.

"Это позволило дополнительно заработать на уменьшенной маржи 9,3 млн гривень, и до конца года дополнительный экономический эффект, только от этих операций, составит около 20 миллионов гривень", - отметил председатель УЗ.

Напомним, недавно Омелян рассказал, какой видит Укрзализныцю.

Экономическая правда