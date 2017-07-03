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Долги Приватбанка: Коломойский ответил НБУ

Понедельник, 3 июля 2017, 15:30

Экс-владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский заявил о неосведомленности представителей НБУ относительно переговорного процесса о реструктуризации долгов связанных с бизнесменом компаний.

Об этом сообщает ТСН.

"Могу сообщить, что бывшие владельцы "Приватбанка", согласно взятым на себя обязательствам, участвуют в переговорном процессе по реструктуризации своих кредитов с консорциумом компаний, которые получили мандат на представление интересов Минфина и "Приватбанка", который был согласован с Международным валютным фондом", – заявил Коломойский.

По словам бизнесмена, этот переговорный процесс начался в июне этого года, происходит в штатном режиме и будет продолжаться необходимое для достижения договоренностей время.

"На мой взгляд, информационная шумиха, которую подняли чиновники Национального банка Украины относительно реструктуризации кредитов бывших акционеров "Приватбанка", связана с неосведомленностью представителей НБУ о происходящем переговорном процессе (к которому они не имеют отношения)", – добавил Коломойский.

Экс-акционер также обвинил руководство Нацбанка в непрофессионализме при принятии решений о национализации "Приватбанка".

Напомним, 21 декабря прошлого года Приватбанк перешел в государственную собственность.

Как известно, в июне Коломойский подал в суд серию исков, направленных против Кабмина НБУ и Приватбанка.

Как сообщалось, после обращения экс-главы правления государственного Приватбанка Александра Шлапака о махинацях в банке накануне национализации, Генпрокуратура, НАБУ и САП начали расследование и арестовали ликвидное имущество Приватбанка и связанных с ним структур.

По стостоянию на середину ноября 2014 года крупнейшими акционерами банка являлись Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов (каждый владел по 36,9781%), а также кипрская Triantal Investments Ltd. (16,2333%).

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Приватбанк авиация Боголюбов НБУ
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