НАБУ расследует закупки газа ОПЗ у Фирташа

Национальное антикоррупционное бюро проводит расследование по делу закупок газа по завышенным ценам Одесским припортовым заводом у компании OstChem.

Об этом говорится в письме НАБУ в адрес премьер-министра Гройсмана от июня 2017 года, которое предоставил Экономической правде эксперт по вопросам противодействия коррупции центра "Ейдос" Глеб Каневский.

Согласно письму, дело было открыто 5 сентября 2016 года "по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ОПЗ во время закупок природного газа в 2012-2014 годах по завышенным ценам".

В письме НАБУ предлагает провести встречу при участии Кабмина, Фонда госимущества, руководства ОПЗ, юристов, а также представителей самого НАБУ.

Как сообщалось, в мае 2017 года Гройсман направил письма в Генпрокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с призывом провести расследование и не допустить банкротства ОПЗ.

В своих обращениях Гройсман напомнил, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 25 июля 2016 года признал долг ОПЗ перед группой компаний "Ostchem" в общем размере 251,235 млн долларов, учитывая штрафные санкции. Решение Стокгольмского арбитража о долге ОПЗ перед компанией Ostchem олигарха Дмитрия Фирташа фактически открывает путь к банкротству предприятия.

Ранее Южный городской суд Одесской области, в марте 2017 года, удовлетворил ходатайство представителей "Ostchem" о взыскании долга, однако в мае этого года Высший специализированный суд остановил выполнение данного решения.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко считает абсолютно неприемлемым банкротство Одесского припортового завода. 28 народных депутатов зарегистрировали законопроект, которым предлагают реструктуризировать задолженность ОПЗ.

Напомним также, что именно из-за нерешенной проблемы долга ОПЗ перед OstChem к конкурсу по продаже завода потеряли интерес западные компании. Последний конкурс не состоялся именно из-за отсутствия подтвержденных заявок.

Как известно, "Ostchem" с 2012 года была единственным поставщиком газа на завод, а другие компании Дмитрия Фирташа - с марта 2013 года, монопольными покупателями продукции завода.

Долг образовался по контракту с "Ostchem" на поставку газа от января 2013 года. Он сформировался в сентябре-декабре 2013 года.

Именно в этот период "Газпром" снизил цену газа для "Ostchem" с 430 до 265 долларов за тысячу кубометров. Но для ОПЗ компания Фирташа продолжала продавать газ по 430 долл.

Льготный газ закачивался структурами Фирташа в подземные хранилища.

Одесский припортовый завод - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

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Экономическая правда