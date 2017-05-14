Банкротство ОПЗ неприемлемо - Порошенко

Президент Петр Порошенко считает абсолютно неприемлемым банкротстве Одесского припортового завода.

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Я считаю абсолютно неприемлемым его банкротство. Думаю, что правительство не допустит банкротства. В том числе переговоры и судебные процессы за пределами страны. Единственный выход из этой ситуации и это касается не только ОПЗ - является приватизация. Приватизация - как ликвидация потенциального источника коррупции", - отметил он.

По словам президента, осенью этого года станет ясно, когда может произойти приватизация ОПЗ.

"Надеюсь, что будет предложена новая кандидатура Фонда государственного имущества, будет приглашен новый советник, и осенью мы сможем иметь четкую ясность и четкую картину темпов и сроков приватизации ОПЗ. Другой альтернативы я не вижу", - добавил Порошенко.

Напомним, Апелляционный суд подтвердил решение Стокгольмского арбитража о долге Одесского припортового завода перед компанией Ostchem олигарха Дмитрия Фирташа, чем фактически открыл путь к банкротству предприятия.

Как известно, Стокгольмский арбитраж принял соответствующее решение 11 октября 2016 года.

Южненский городской суд Одесской области признал решение Стокгольмского арбитража 3 марта.

Согласно октябрьскому решению Стокгольмского арбитража, ОПЗ обязан вернуть Ostchem 193,36 млн долларов основного долга, 57,8 млн долларов - начисленной пени за просрочку платежей.

Кроме этого, по данным ЭП, на сумму задолженности ОПЗ, по решению Стокгольмского суда, с 12 июня 2016 будет начисляться 7,5% годовых - как плата за пользование деньгами.

До 31 декабря 2016 года ставка будет на уровне 7,5%, с 1 января 2017 она может быть пересмотрена. Также международный суд обязал завод возместить судебные расходы компании Ostchem - 670 тыс. евро, и услуги арбитража - 240 тыс. евро.

Напомним, Ostchem с 2012 года была единственным поставщиком газа на завод, а другие компании Фирташа - с марта 2013 года, монопольными покупателями продукции завода.

Долг образовался по контракту с Ostchem на поставку газа от 20 января 2013 года. Он сформировался в сентябре-декабре 2013 года.

Именно в этот период "Газпром" снизил цену газа для Ostchem с 430 до 265 долларов за тысячу кубометров. Но для ОПЗ компания Фирташа продолжала продавать газ по 430 долл.

Льготный газ закачивался структурами Фирташа в подземные хранилища.

Экономическая правда