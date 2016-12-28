Стокгольмский суд взыскал с ОПЗ 250 миллионов в пользу Фирташа

25 июля этого года Стокгольмский арбитраж удовлетворил второй иск Ostchem и взыскал с ОПЗ 193,36 млн долл. основного долга за поставки газа и 57,8 млн долл. пени за просрочку платежей.

Об этом говорится в определении Южненского городского суда Одесской области от 22 декабря, через который Ostchem пытался получить разрешение на принудительное выполнение решения Стокгольмского арбитража, пишет liga.net.

Ранее об этом решении не было известно, пишет издание.

Перед этим, 31 марта этого года, Стокгольмский арбитраж удовлетворил ходатайство Ostchem Holding Limited и постановил Одесскому припортовому заводу до 31 августа 2016 года воздержаться от отчуждения либо обременения каким-либо образом своих необоротных активов.

Суд отказал удовлетворить ходатайство компании Фирташа в связи с неправильным оформлением документов юристами Ostchem.

Как известно, Ostchem с 2012 года была единственным поставщиком газа на завод, а другие компании Фирташа - с марта 2013 года, монопольными покупателями продукции завода.

Долг образовался по контракту с Ostchem на поставку газа от 20 января 2013 года. Он сформировался в сентябре-декабре 2013 года.

Именно в этот период Газпром снизил цену газа для Ostchem с 430 до 265 долларов за тысячу кубометров. Но для ОПЗ компания Фирташа продолжала продавать газ по 430 долл.

Льготный газ закачивался структурами Фирташа в подземные хранилища.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества после окончания срока подачи не получил ни одной заявки на участие в конкурсе по продаже 99,567% ОАО "Одесский припортовый завод".

Ранее источник, близкий к руководству Фонда государственного имущества сообщил ЭП, что готовится план свертывания приватизации ОПЗ.

31 декабря производственные мощности "Одесского припортового завода" будут остановлены, а само предприятие примет меры для передачи целостного имущественного комплекса в аренду.