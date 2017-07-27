OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
Главные экономические события четверга, 27 июля.
Об обысках. Генпрокуратурой проведено около 40 обысков в ряде государственных учреждений и коммерческих предприятий в связи с тратами средств во время госзакупок.
О торговле. Товарооборот между Украиной и Японией с начала года существенно увеличился и за 4 месяца 2017 вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
О торговле газом. НКРЭ планирует выдать дочерней компании французской ENGIE лицензию на право осуществления хоздеятельности по поставке газа на территории Украины.
О скидках МАУ. Аэропорт Львов раскрыл программу скидок, которой пользуется авиакомпания "Международные авиалинии Украины" при полетах на львовских маршрутах.
О долгах Ахметова. Долг Укртелекома перед украинской "дочкой" Сбербанка России составляет около 1,4 миллиарда гривен.
Об убытках "Нафтогаза". Суд обязал Кабинет министров компенсировать "Нафтогазу" убытки от поставок природного газа.
О черте бедности. Кабинет министров утвердил новую методику комплексной оценки бедности.
О приватизации. Одесский припортовый завод может быть приватизирован в конце 2017 года - начале 2018 года, компания Центрэнерго - в середине 2018 года.
Текст дня.
Закат империи: кто скупает активы Януковича в Украине и зачем
Энергетическая империя четвертого президента приказала долго жить, но свято место пусто не бывает. Новый игрок активно скупает предприятия отрасли и строит свой холдинг.
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