OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические события четверга, 27 июля.

Об обысках. Генпрокуратурой проведено около 40 обысков в ряде государственных учреждений и коммерческих предприятий в связи с тратами средств во время госзакупок.

О торговле. Товарооборот между Украиной и Японией с начала года существенно увеличился и за 4 месяца 2017 вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

О торговле газом. НКРЭ планирует выдать дочерней компании французской ENGIE лицензию на право осуществления хоздеятельности по поставке газа на территории Украины.

О скидках МАУ. Аэропорт Львов раскрыл программу скидок, которой пользуется авиакомпания "Международные авиалинии Украины" при полетах на львовских маршрутах.

О долгах Ахметова. Долг Укртелекома перед украинской "дочкой" Сбербанка России составляет около 1,4 миллиарда гривен.

Об убытках "Нафтогаза". Суд обязал Кабинет министров компенсировать "Нафтогазу" убытки от поставок природного газа.

О черте бедности. Кабинет министров утвердил новую методику комплексной оценки бедности.

О приватизации. Одесский припортовый завод может быть приватизирован в конце 2017 года - начале 2018 года, компания Центрэнерго - в середине 2018 года.

Текст дня.

Закат империи: кто скупает активы Януковича в Украине и зачем

Энергетическая империя четвертого президента приказала долго жить, но свято место пусто не бывает. Новый игрок активно скупает предприятия отрасли и строит свой холдинг.