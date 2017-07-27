Французька ENGIE отримає дозвіл на торгівлю газом в Україні

НКРЕКУ планує видати дочірній компанії французької ENGIE ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання газу на території України.

Про це свідчить порядок денний засідання комісії 1 серпня, пише OilNews.

ТОВ "Енжі Енерджі Менеджмент Юкрейн" створена в Києві у серпні 2016 року. 99% статутного капіталу належить GDF International, 1% - АТ Сопранор (обидві - Франція). Керівник - Ольга Жуковська. Французька ENGIE - один з найбільших постачальників газу в Україну.

Раніше аналогічні ліцензії НКРЕКУ отримали міжнародні компанії MET Holding і Trafigura.

Станом на 14 липня 2017 року ліцензію на право постачання природного газу мають 276 компаній.

Як повідомлялося, 28 листопада 2016 року "Укртрансгаз" і французька компанія Engie та її дочірня компанія в Україні "Енжі Енержі Менеджмент Юкрейн" підписали договори на транспортування та зберігання природного газу.

З 1 січня 2017 року компанія розпочала імпортувати блакитне паливо в Україну.

ENGIE одна з найбільших європейських енергокомпаній. Компанія займається генерацією, передачею та постачанням електроенергії, видобутком, транспортуванням і постачанням природного газу, а також альтернативними джерелами енергії. У 2016 році оборот компанії становив 66,6 млрд євро.