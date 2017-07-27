Гройсман рассказал, почему Ryanair отказался от Украины

Ирландский лоукостер Ryanair отменил выход на украинский рынок, потому что в стране не было стратегического видения отрасли авиаперевозок в целом.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью НВ.

"Я собирал всех, кто к этому имеет отношение. Важно, чтобы мы четко понимали стратегию развития и куда мы идем", - сказал он.

Глава Кабмина отметил, что привлек к решению вопроса с Ryanair инвестиционный офис, правительство, Мининфраструктуры и аэропорт Борисполь. При этом Мининфраструктуры было дано поручение разработать стратегию развития аэропортов.

По мнению Гройсмана, в Киеве должен быть международный авиахаб - аэропорт Борисполь, городской аэропорт и, лоукост-аэропорт - например, Гостомель.

Премьер уверен, что Гостомель может стать лоукост-аэропортом, который увеличит общий потенциал гражданских авиаперевозок в Украине в 2–3 раза.

Гройсман подчеркнул, что новых договоренностей с Ryanair необходимо достигать на взаимовыгодных для государства и частного перевозчика условиях, и выгоду от этого должен иметь пассажир.

"Это задача, которую я поставил перед Мининфраструктуры, перед офисом инвестиций и аэропортами как премьер-министр", - сказал Гройсман.

Премьер уверяет, что изначально не знал о подписанном министром инфраструктуры Владимиром Омеляном меморандуме с Ryanair. Гройсман рассказал, что в нем министерство предложило условия, которые ни с кем предварительно не обговаривались. И это, по словам премьера, привело к тому, что Ryanair получил право ссылаться на этот документ в ходе переговоров.

"Это была слабая переговорная позиция с самого начала", - заявил Гройсман.

Напомним, ирландская авиакомпания Ryanair после длительных переговоров отменила планы по выходу на авиарынок Украины. Авиаперевозчик объяснил такое решение разногласиями с руководством Борисполя, которое отказалось выполнять достигнутые между авиакомпанией и Министерством инфраструктуры Украины договоренности.

В свою очередь гендиректор Борисполя Павел Рябикин обвинил лоукостер Ryanair в незаконных требованиях. Также он заявлял, что из-за ультиматума Ryanair аэропорт может понести убытки в 2 млрд грн.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Омелян заявил, что в отказе Ryanair запланированного входа в Украине виновен также и крупнейший авиаперевозчик страны - авиакомпания Международные авиалинии Украины.

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