OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические события вторника, 25 июля.

О вирусах. Антивирус Dr.Web предупредил о распространении банковской вирусной программы BankBot, которой заразились смартфоны на Android в десятках стран, в том числе в Украине. Вирус может похищать логины, пароли и другую аутентификационную информацию.

О Газпроме. Апелляционный суд Киева отменил решение Хозяйственного суда Киева о взыскании 79,877 миллиона гривен дивидендов c компании "Газтранзит". Минюст с ответом не замешкался и обжаловал это решение.

О iPhone. В сети появились изображения нового iPhone 8. Стандартной кнопки Home нету (предполагается, что ее сделают виртуальной), а сканер отпечатков пальцев перенесут на боковую панель.

О Крыме. Площади виноградников в Крыму сократились со 100 тысяч гектаров до 30 тысяч. Оккупанты бьют тревогу.

О ВВП. Министерство экономики просчитало отдельные макроэкономические и социальные показатели на десять лет вперед. В 2028 году номинальный ВВП может составить 6,435 триллиона гривен, а инфляция - 4%.

О лоукостерах. Немецкий автобусный лоукостер Flixbus начинает выполнять рейсы в четыре украинских города из Польши и Чехии.

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