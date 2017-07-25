В Украине обнаружен опасный вирус BankBot

Антивирус Dr.Web предупредил о распространении банковской вирусной программы BankBot, которой заразились смартфоны на Android в десятках стран, в том числе в Украине.

Об этом пишет Liga.net.

Как отмечают разработчики Доктор Веб, троянец Android.BankBot.211.origin заставляет пользователей предоставить ему доступ к специальным возможностям (Accessibility Service).

С их помощью вредоносная программа управляет мобильными устройствами и крадет конфиденциальную информацию клиентов финансовых организаций.

Android.BankBot.211.origin распространяется под видом безобидных приложений, например, проигрывателя Adobe Flash Player, пишут разработчики.

Сначала вирус атаковал только жителей Турции, но теперь угрожает пользователям десятков стран.

Вирус может демонстрировать фальшивые окна для входа в системы интернет-банкинга, платежные системы и магазин Google Play.

Также вирус может похищать логины, пароли и другую аутентификационную информацию.

Ранее сообщалось, что исследователи антивирусной компании ESET обнаружили adware-кампанию Stantinko, которая действует с 2012 года и поразила за это время более 100 тысяч устройств в Украине.