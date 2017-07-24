Компания Ахметова получила вторую партию угля из ЮАР

Второе судно с антрацитом из Южно-Африканской Республики для компании ДТЭК прибыло в Украину.

Об этом компания сообщила на странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что второй балкер с антрацитом из ЮАР прибыл в воскресенье утром.

"Порт Южный скоро начнёт разгрузку угля, который направится на Приднепровскую и Криворожскую ТЭС", - отметили в ДТЭК.

"Более того, не успели мы принять второе судно, а третья партия уже в пути", - говорится в сообщении компании.

Первое судно с антрацитом из ЮАР прибыло в Украину 25 мая.

В начале апреля ДТЭК подтвердил закупку 600 тысяч тонн антрацитового угля из Южно-Африканской республики.

Кроме того, в мае ДТЭК начал поставки антрацитового угля на Приднепровскую и Криворожскую теплоэлектростанции из своих угольных шахт в Ростовской области в России.

Напомним, 15 марта DTEK EnergyGroup заявила о захвате боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР" всех активов "ДТЭК Энерго" на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

Экономическая правда