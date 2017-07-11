OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
Главные экономические новости вторника, 11 июля.
Снова о Ryanair. Генеральный директор аэропорта "Львов" им. Данила Галицкого Татьяна Романовская сообщила о том, что Ryanair все же может полететь в Украину.
Также стало известно, что власти попытаются возобновить переговоры с лоукостером "Ryanair" о полетах в Украину, а также оценят ход предыдущих переговоров.
Об ОПЗ. ПАО "Одесский припортовый завод" решил остановить производство аммиака и карбамида.
О Wizz Air. Авиаперевозчик Wizz Air предоставит скидки для пассажиров, на которых повлияла отмена всех рейсов лоукостером Ryanair из Украины.
О руководителе "Борисполя". Министр инфраструктуры Владимир Омелян в среду внесет на рассмотрение Кабинета министров представление об увольнении руководителя аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина.
О Фирташе. ПАО "Ривнеазот", входящее в группу Ostchem, начало производство азотных удобрений после более чем четырехмесячного простоя.
О МАУ. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" не намерена сворачивать программу лоукост-тарифов.
О мобильных операторах. Крупный международный виртуальный оператор LycaMobile зарегистрировался в Украине и прошел лицензирование.
Тексты дня.
Прилетели... Почему ушел Ryanair
Что не устроило ирландского лоукостера, почему не удалось договориться с "Борисполем" и есть ли шансы, что переговоры возобновятся.
Пенсионная реформа: попытка №4
На днях депутаты рассмотрят два законопроекта по пенсионной реформе. Цель изменений — создание прогрессивной трехуровневой пенсионной системы, которая обеспечит достойный уровень жизни пенсионеров и даст инвестиционный ресурс экономике.
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.