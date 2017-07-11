OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические новости вторника, 11 июля.

Снова о Ryanair. Генеральный директор аэропорта "Львов" им. Данила Галицкого Татьяна Романовская сообщила о том, что Ryanair все же может полететь в Украину.

Также стало известно, что власти попытаются возобновить переговоры с лоукостером "Ryanair" о полетах в Украину, а также оценят ход предыдущих переговоров.

Об ОПЗ. ПАО "Одесский припортовый завод" решил остановить производство аммиака и карбамида.

О Wizz Air. Авиаперевозчик Wizz Air предоставит скидки для пассажиров, на которых повлияла отмена всех рейсов лоукостером Ryanair из Украины.

О руководителе "Борисполя". Министр инфраструктуры Владимир Омелян в среду внесет на рассмотрение Кабинета министров представление об увольнении руководителя аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина.

О Фирташе. ПАО "Ривнеазот", входящее в группу Ostchem, начало производство азотных удобрений после более чем четырехмесячного простоя.

О МАУ. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" не намерена сворачивать программу лоукост-тарифов.

О мобильных операторах. Крупный международный виртуальный оператор LycaMobile зарегистрировался в Украине и прошел лицензирование.

Тексты дня.

Прилетели... Почему ушел Ryanair

Что не устроило ирландского лоукостера, почему не удалось договориться с "Борисполем" и есть ли шансы, что переговоры возобновятся.

Пенсионная реформа: попытка №4

На днях депутаты рассмотрят два законопроекта по пенсионной реформе. Цель изменений — создание прогрессивной трехуровневой пенсионной системы, которая обеспечит достойный уровень жизни пенсионеров и даст инвестиционный ресурс экономике.