Одесский припортовый завод останавливает производство

ПАО "Одесский припортовый завод" решил остановить производство аммиака и карбамида.

Об этом сообщил заместитель гендиректора завода Николай Щуриков на своей странице в Facebook.

"Руководством ОПЗ было принято решение остановить агрегаты по производству аммиака и карбамида, поскольку их цена на мировых рынках падает, а цена газа, напротив, растет", - говорится в тексте сообщения.

"К большому сожалению, оба эти обстоятельства от нас не зависят. В сложившейся рыночной ситуации давальческая схема невыгодна для компании-давальца", – сообщил Щуриков.

Замглавы директора добавил, что не видит альтернативы работе завода по давальческой схеме.

"До тех пор, пока совместно с Кабмином не будет найден компромисс по специальным условиям поставок газа, альтернативы давальческому контракту не предвидится", – заявил топ-менеджер.

По словам Щурикова, во время вынужденного простоя в цехах завода будут проведены необходимые регламентные работы для дальнейшего запуска производства.

Напомним, что 30 декабря 2016 года "Одесский припортовый завод" уже приостанавливал производство.

Позже, 2 марта 2017 года Фонд государственного имущества выбрал для поставки природного газа на Одесский припортовый завод на давальческих условиях 2 компании так называемой группы "Энергетические ресурсы Украины" - "ЭРУ Трейдинг" и ERU Management Services.

Согласно уставу "Эру трейдинг", участниками этого ООО является "Эру файненс лтд" (Кипр) с 99,9% долей в уставном капитале и ООО "Энергетические ресурсы Украины". Конечными бенефициарами кипрской фирмы в ЕГРЮЛ указаны киевлянин Ярослав Стефанович Мудрый, американец Дейл Уэсли Перри и прописанный в Киеве гражданин США Андрей Фаворов. Ранее Фаворов занимал должность директора по коммерческой деятельности ДТЕК.

"Эру Трейдинг" - дочернее предприятие компании "Энергетические ресурсы Украины", специализирующееся на осуществлении трейдинговых операций ликвидными продуктами (газ, уголь, электроэнергия). ЭРУ - девелоперская компания, ориентированная на реализацию проектов в украинской энергетике.

Стоит напомнить, что "ЭРУ трейдинг" стала победителем одного из тендеров на поставку техногаза для Укртрансгаза.

Напомним, Фонд государственного имущества планирует повторно выставить на продажу 99,56% акций "Одесского припортового завода".

Как сообщалось, Фонд государственного имущества после окончания срока подачи не получил ни одной заявки на участие в конкурсе по продаже 99,567% ОАО "Одесский припортовый завод".

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Економічна правда