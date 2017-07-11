Ryanair сообщил клиентам, что делать с билетами

Компания Ryanair разослала всем, кто купил билеты, письмо с подробной инструкцией.

Об этом Экономической правде стало известно из сообщения компании.

Согласно этой инструкции у пассажира есть 2 опции:

Получить полную компенсацию денег за билеты.

Бесплатно перебронировать билеты на другие рейсы компании в ближайшем аеропорту.

Как сообщается, если клиент не находит альтернативного рейса, деньги за билеты будут возмещены в течении 21 дня.

"Райнер искренне извиняется за неудобства, причиненные отменной рейса", - говорится в сообщении.

Ранее стали известны требования Ryanair, которые "Борисполю" выдвинул лоукостер Ryanair, и на которые аэропорт не согласился.

Тогда же лоукостер остановил продажи билетов в Украину и из нее и отказался от выхода на украинский рынок.

Алина Полякова, ЭП