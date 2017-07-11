Ryanair сообщил клиентам, что делать с билетами
Компания Ryanair разослала всем, кто купил билеты, письмо с подробной инструкцией.
Об этом Экономической правде стало известно из сообщения компании.
Согласно этой инструкции у пассажира есть 2 опции:
- Получить полную компенсацию денег за билеты.
- Бесплатно перебронировать билеты на другие рейсы компании в ближайшем аеропорту.
Как сообщается, если клиент не находит альтернативного рейса, деньги за билеты будут возмещены в течении 21 дня.
"Райнер искренне извиняется за неудобства, причиненные отменной рейса", - говорится в сообщении.
Ранее стали известны требования Ryanair, которые "Борисполю" выдвинул лоукостер Ryanair, и на которые аэропорт не согласился.
Тогда же лоукостер остановил продажи билетов в Украину и из нее и отказался от выхода на украинский рынок.
Алина Полякова, ЭП
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