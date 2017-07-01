Вовк через суд хочет заблокировать НАБУ доступ к документам НКРЭ

Суд отказал главе Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в разъяснении относительно документов НКРЭ, право изъять которые получило Национальное антикоррупционное бюро.

Такое решение принял Соломенский районный суд Киева, пишут "Наши деньги".

Из материалов судебного заседания известно, что 25 мая суд предоставил детективам НАБУ доступ к вещам и документам, которые находятся в офисе НКРЭ.

Речь идет о документах с расчетами формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии в период 2014-2017 годов, постановлении НКРЭ об утверждении оптовой цены на электроэнергию в этот период и тарифов на нее.

Также НАБУ интересовали документы генерирующих компаний тепловых электростанций, а именно "Центрэнерго", "Донбассэнерго", "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Востокэнерго", "ДТЭК Западэнерго", которые поступали в период 2014-2017 годов и письма, которые поступали от исполнительных органов власти по сведениям о прогнозном балансе электроэнергии ОЭС Украины, прогнозных объемах отпуска э/э в ОРЭ и прогнозной структуре топлива тепловых электростанций в соответствующий период времени, добыче угля и имеющихся запасах его в соответствующий период времени.

После этого председатель НКРЭ обратился в суд с просьбой разъяснить, о каких именно документах идет речь и имеет ли право НАБУ их изымать. Суд установил, что эта просьба председателя НКРЭ фактически инициирует внесение изменений в предыдущее постановление суда, которое удовлетворило ходатайство НАБУ, а потому ее отклонил.

Напомним, с апреля 2016 года в Украине в цене электроэнергии действует цена угля по формуле "Роттердам + доставка морем + перевалка в порту". Это привело к стремительному росту тарифов для ТЭС.

75% тепловой генерации принадлежит компании ДТЭК Рината Ахметова, гораздо меньше производят государственное "Центрэнерго" и "Донбассэнерго", которое связывают с Александром Януковичем.

После введения в действие "роттердамской" формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%. Когда они были дешевыми их скупкой занималась компания ICU.

Совладельцем ICU был экс-министр энергетики Владимир Демчишин. В этой же компании ранее работал нынешний глава НКРЭ Дмитрий Вовк.

В апреле НАБУ сообщило, что начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭ из-за так называемой формулы "Роттердам +".