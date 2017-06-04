Обанкротившийся "Аэросвит" Коломойского судится с государством

Суд вернул без рассмотрения иск ликвидатора "Авиакомпании "Аэросвит" к НБУ, Фонду гарантирования и Госказначейству о признании противоправным решения о взыскании средств в пользу истца.

Об этом сообщает Finbalance.

Ликвидатор "Аэросвита" подавал ходатайство об отсрочке уплаты судебного сбора, мотивируя это отсутствием средств на текущих счетах. Однако суд отметил, что это обстоятельство не может считаться достаточным основанием для отсрочки уплаты судебного сбора.

"Возвращение искового заявления не лишает права повторного обращения в административный суд в порядке, установленном законом", - говорится в постановлении суда.

Напомним, что компанию "Аэросвит" связывали с группой "Приват". В 2015 году Хозсуд Киевской области признал ее банкротом и отправил на ликвидацию.

В рамках дела о банкротстве суд признал кредиторские требования Игоря Коломойского к "Аэросвиту" на 3 млрд грн. Согласно судебным материалам, Коломойский был поручителем по долговым обязательствам "Аэросвита" перед Приватбанком, в связи с чем к бизнесмену перешло право требовать исполнения соответствующих обязательств.

Как известно, уставный капитал Приватбанка при национализации был увеличен на 29,4 млрд грн за счет операции bail-in (принудительная конвертация в капитал средств связанных лиц банка, не обремененных обязательствами, как то еврооблигации).

На докапитализацию Приватбанка государство уже потратило 116,8 млрд грн (за счет выпуска гособлигаций - то есть через наращивание госдолга). Как отметили в НБУ, дыра в капитале банка возникла, прежде всего, из-за огромных объемов инсайдерского кредитования (т.е. через займы, выданные Приватбанком структурам, связанных с экс-владельцами).

По информации экс-заместителя министра финансов Игоря Уманского, компания EY по итогам аудита Приватбанка оценила его потребность в докапитализации на 57 млрд грн, при этом, как уверяет экс-чиновник, наблюдательный совет национализированного банка утвердил потребность в докапитализации на 38,9 млрд грн. По словам Уманского - это сумма, которая "горит" и на которую срочно нужно доформировать резервы.

Напомним, Окружной админсуд. Киева рассматривает иск компании "Триантал Инвестменс ЛТД" (Triantal Investments LTD) к НБУ о признании противоправным и отмене распоряжения от 17.10.2016 №4274-р. Чего же касается указанное распоряжение, в судебных материалах не уточнялось. В качестве третьих лиц в этом деле фигурируют Приватбанк и Минфин.

Кроме того, Окружной админсуд г. Киева рассматривает иск Triantal Investments LTD к НБУ, Кабмину, Фонду гарантирования, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку относительно "обязательстве совершить действия". Какие именно действия, в судебном постановлении об открытии производства по этому делу не уточнялось.

По данным НБУ, Triantal Investments LTD до национализации Приватбанка была владельцем 16,8% акций этого банка.