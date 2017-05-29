Офшор Коломойского и Боголюбова подал в суд на НБУ, Минфин и Приватбанк

Кипрская офшорная компания Triantal Investments, принадлежащая бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, подала два иска в Окружной административный суд Киева против Национального банка, Министерства финансов и национализированного Приватбанка.

Об этом стало известно из реестра судебных дел Окружного административного суда Киева.

Triantal Investments, которая владела 16,7362% акций Приватбанка, подала иски 22 мая.

Компания требует признать незаконными действия ответчиков. О чем идет речь в исках и чего требует компания Triantal Investments пока не известно.

Напомним, доля компании Triantal Investments Ltd до национализации Приватбанка составляла 16,7362% акций банка. У Коломойского находился в собственности пакет из 41,6572% акций, у Боголюбова - 33,2525%.

18 декабря 2016 года Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

Экономическая правда