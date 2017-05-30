На докапитализацию Приватбанка необходимо еще почти 40 миллиардов
На данном этапе на докапитализацию государственного Приватбанка необходимо 38,9 млрд гривен.
Об этом ЭП сообщил бывший заместитель министра финансов Игорь Уманский.
"В апреле Валерия Гонтарева оценивала необходимость докапитализации Привата в 30 млрд гривен", - пишет в статье на ЭП Галина Калачова.
По словам Уманского, на докапитализацию потребуется 38,9 млрд гривен, при том, что EY в своем аудите сказали о 57 млрд гривен.
"Но на данном этапе сумма, которая "горит" и требует срочного формирования резервов - это 38,9 млрд гривен. Набсовет Привата утвердил ее на своем последнем заседании", - сообщил экс-замминистра финансов.
18 декабря 2016 года Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.
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Экономическая правда
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