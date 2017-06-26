OVERTIME: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ

Главные экономические новости за 26 июня.

О Приватбанке. Первое. Председатель правления национализированного Приватбанка Александр Шлапак подал в отставку.

Второе. На Приватбанк подано исков в суд общей суммой 9 миллиардов гривен.

Третье. Независимый аудитор Ernst & Young подтвердил низкое качество кредитного портфеля банка.

Четвертое. Уставной капитал Приватбанка будет увеличен Минфином на сумму до 38,565 миллиарда гривен с помощью облигаций государственного займа.

О банке "Михайловский". Сотрудники прокуратуры задержали после освобождения из следственного изолятора бывшего председателя правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко по новому подозрению.

О задолженности в корпоративном секторе. Общая величина задолженности по кредитам перед нерезидентами и еврооблигациям корпоративного сектора составляла 48,5 миллиарда долларов.

О ГФС. Государственная фискальная служба остается в подчинении Министерства финансов, но будет в корне реформирована и перестроена в интеллектуальный орган с серьезными полномочиями, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

О хороших людях. Президент Петр Порошенко одобрил разрешение иностранным инвесторам получать вид на жительство в Украине.

Об угле из США. Президент Петр Порошенко прогнозирует поставку в Украину 2 миллионов тонн угля из США.

О промышленности в "ДНР". Донецкий металлургический завод остановил работу из-за отсутствия солярки.

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"Диамантовая" сделка: как Тигипко приобрел долги Жвании и Мартыненко

ЭП узнала детали сделки по приобретению Сергеем Тигипко активов Димантбанка.