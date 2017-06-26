EY підтвердив, що Приватбанк видав велику кількість "поганих" кредитів

Незалежний аудитор ПАТ КБ "Приватбанк" Ernst& Young підтвердив низьку якість кредитного портфелю банку.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Згідно з фінансовою звітністю установи станом на 31 грудня 2016 року, підтвердженої аудиторами EY, у 2016 році резерв на знецінення кредитів юридичним особам було збільшено на 155.9 млрд гривень.

Більше того, аудитори визначили потребу у доформуванні додаткового резерву ще на 10 млрд грн, що у результаті призвело до від'ємного значення балансового капіталу ПАТ КБ "Приватбанк" в 882 млн гривень станом на кінець 2016 року.

Аудитор не підтвердив фінансові результати та грошові потоки банку через те, що не зміг отримати достатні аудиторські докази відносно періоду, в якому відбулося знецінення кредитів та авансів клієнтам. Такий висновок свідчить про те, що фінансові проблеми в ПАТ КБ "Приватбанк" розпочалися задовго до 2016 року.

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.

Міністерство фінансів та Національний банк оцінили потребу капіталу Приватбанку в 148 млрд гривень.

Мінфін докапіталізував банк на 116,8 млрд гривень, з яких на 9,8 млрд гривень - у 2017 році.

В рамках оздоровлення Приватбанку НБУ монетизував облігації внутрішньої державної позики, випущені Мінфіном для капіталізації банку, на суму 25,8 млрд гривень.

В січні 2017 року НБУ додатково монетизував ОВДП для Приватбанку на 1,4 млрд гривень.

23 червня Приватбанк офіційно вирішили докапіталізувати ще на 38,5 мільярда.