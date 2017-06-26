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Іноземним інвесторам даватимуть посвідку на проживання в Україні

Понеділок, 26 червня 2017, 12:20

Президент Петро Порошенко схвалив дозвіл іноземним інвесторам отримувати посвідку на проживання в Україні.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №4541 на сайті Верховної Ради.

Відповідно до пояснювальної записки, цей закон надає право іноземцям-акціонерам і власникам істотної участі в статутному капіталі господарчих товариств в Україні отримувати посвідку на проживання в Україні.

Також цей закон виключає із законів України вимогу про обов'язкову реєстрацію іноземних інвестицій.

Як повідомлялося, у травні Верховна Рада дозволила іноземним інвесторам отримувати посвідку на проживання в Україні і скасувала обов'язкову державну реєстрацію іноземних інвестицій.

Економічна правда

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