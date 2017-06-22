Коломойский пытается вернуть себе "Приватбанк" – Рожкова

Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании банка неплатежеспособным и его национализации.

Об этом заявила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в интервью Finbalance.

"Иск – об обжаловании признания неплатежеспособным "Приватбанка" и национализации. В исковом заявлении господин Коломойский писал о рейдерстве со стороны государства", - сообщила она.

"Как можно надеяться на успех в реструктуризации (инсайдерских кредитов, – ред.), если экс-владелец банка, несмотря на то, что есть письма с его обязательствами, идет в суд, подает иск о признании противоправным решения НБУ о признании "Приватбанка" неплатежеспособным соответственно и решения о национализации, а также всех поручительств?", – заявила Рожкова.

Заместитель главы НБУ напомнила, что Закон о системе гарантирования, где предусмотрена национализация, содержит норму о том, что предыдущий владелец акций банка не имеет права требовать от инвестора (т.е. государства) возмещения убытков, понесенных в результате приобретения новым инвестором акций банка.

"То есть по закону он не вправе требовать возмещения. Другой вопрос – наши суды. У нас судьи очень любят одевать на себя мантию судьи Конституционного Суда и трактовать законы. Тут вопрос", – отметила Рожкова.

Замглавы НБУ также подчеркнула, что государство не могло откладывать национализацию "Приватбанка", поскольку он мог прекратить операционную деятельность.

"У них не было ликвидности. Они в течение дня накапливали ликвидность от клиентов, которые получали входящие платежи на свои счета в банке, а затем большим пакетом выпускали мелкие платежи через СЭП. Это уже говорит, что в банке ликвидности не было. День-два – и все", - сообщила она.

"Я неоднократно слышала от экс-топ-менеджеров банка: "Вы будете вынуждены предоставить нам рефинансирование, потому что если не дадите, то все ляжет", "Вы представляете, что будет?", – добавила Рожкова.

Как сообщалось, Игорь Коломойский обратился в Печерский районный суд столицы с просьбой расторгнуть договор поручительства с Нацбанком по долгам "Приватбанка".

Напомним, в своем расследовании журналисты "Схем" сообщили, что перед национализацией из Приватбанка вывели 110 млрд гривен на фирмы, которые существовали только на бумаге.

21 декабря 2016 года Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Министерство финансов и Национальный банк оценили потребность капитала Приватбанка в 148 млрд гривен.

Минфин докапитализировал банк на 116,8 млрд гривен, из которых на 9,8 млрд гривен - в 2017 году.

В рамках оздоровления Приватбанк НБУ монетизировал облигации внутреннего государственного займа, выпущенные Минфином для капитализации банка, на сумму 25,8 млрд гривен.

В январе 2017 НБУ дополнительно монетизировал ОВГЗ для Приватбанка на 1,4 млрд гривен.