Коломойский пытается расторгнуть договор поручительства с НБУ по долгам "Приватбанка"

Бизнесмен Игорь Коломойский обратился в Печерский районный суд столицы с просьбой расторгнуть договор поручительства с Нацбанком по долгам "Приватбанка".

Об этом говорится в иске, который есть в реестре судебных дел, сообщает Finbalance.

Как известно, в мае глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что "Приватбанк" планирует погасить долг перед Нацбанком по рефинансированию на 13,8 млрд гривен.

Но регулятор выступил категорически против, поскольку погашение долга может привести к потере залога активов, принадлежащих Игорю Коломойскому, а также к потере его персональных гарантий.

Напомним, в своем расследовании журналисты "Схем" сообщили, что перед национализацией из Приватбанка вывели 110 млрд гривен на фирмы, которые существовали только на бумаге.

21 декабря 2016 года Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Министерство финансов и Национальный банк оценили потребность капитала Приватбанка в 148 млрд гривен.

Минфин докапитализировал банк на 116,8 млрд гривен, из которых на 9,8 млрд гривен - в 2017 году.

В рамках оздоровления Приватбанк НБУ монетизировал облигации внутреннего государственного займа, выпущенные Минфином для капитализации банка, на сумму 25,8 млрд гривен.

В январе 2017 НБУ дополнительно монетизировал ОВГЗ для Приватбанка на 1,4 млрд гривен.