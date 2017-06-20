Минюст взыскал с "Газпрома" 81 миллион - Петренко

Министерство юстиции взыскало с "Газпрома" первые 80,8 миллионов гривен из установленного ранее судом штрафа на общую сумму 172 миллиарда гривен.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко на пресс-конференции в Укринформе.

"По состоянию на сегодняшний день с ПАО "Газпром" в пользу Государственного бюджета (Украины - ред.) взыскано 80 млн 800 тысяч гривен. Это те средства, которые были установлены и обнаружены на территории Украины как такие, что принадлежат данной компании в виде дивидендов от третьих лиц", - сказал он и добавил, что сейчас процесс взыскания этих средств завершается.

Петренко напомнил, что средства взимаются согласно ранее принятого Хозяйственным судом по инициативе Антимонопольного комитета решения, которое обязывает "Газпром" выплатить 171 млрд 932 млн гривен штрафа за злоупотребление монопольным положением на территории Украины.

Министр отметил, что кроме уже взысканных 80,8 млн гривен, Минюст также наложил арест на акции "Газпрома" в компании "Газтранс" номинальной стоимостью 33,3 млн гривен.

Также, по его словам, продолжаются поиски других активов на территории нашего государства. Вместе с тем, чиновник рассказал, что после того, как будет завершен процесс розыска активов "Газпрома" в Украине, Минюст обратится к другим государствам, с которыми имеются договоры о правовой помощи, с просьбой о выполнении решения суда по этой компании.

Как сообщалось, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

В очередной раз 22 февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с "Газпрома" штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн (около 6,4 млрд долларов) за счет пени за его неуплату.

Хозяйственный суд Киева 17 марта 2017 года постановил взыскать 172 млрд грн с российской компании на основании вступившего в законную силу судебного решения.

Антимонопольный комитет Украины 11 апреля 2017 года направил в Государственную исполнительную службу заявление об открытии исполнительного производства о принудительном взыскании с ПАО "Газпром" 172 млрд грн.

АМКУ просит наложить арест на имущество и средства "Газпрома" и запретить их отчуждение.

Министр юстиции Павел Петренко сообщил о взыскании первых сумм с "Газпрома" по штрафам, наложенным Антимонопольным комитетом и в ближайшее время обещает предоставить эту информацию в конкретных цифрах.

Ранее компания "Газтранзит" решила вывести средства из Украины путем выплаты своим акционерам 209,066 миллиона гривен дивидендов.