"Газпром" виводить гроші з України

ПРАТ "Газтранзит", що частково належить російському монополісту "Газпром", виплатить своїм акціонерам 209,066 мільйона гривень дивідендів.

Про це повідомляє компанія в системі розкриття інформації НКЦПФР, передає "Інтерфакс-Україна".

Відповідне рішення акціонери Газтранзиту прийняли на зборах 28 квітня.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України 11 квітня 2017 року направив до Державної виконавчої служби заяву про відкриття виконавчого провадження по примусовому стягненню з Газпрому штрафу на 172 млрд грн.

При цьому глава АМКУ Юрій Терентьєв окремо зазначив, що Газпром є співзасновником Газтранзит, якому належить будинок в Києві, а також інші активи.

АМКУ просить накласти арешт на майно та кошти Газпрому і заборонити їх відчуження.

Як повідомлялося, 22 січня 2016 року АМКУ оштрафував "Газпром" на суму в розмірі 85,966 млрд гривень за зловживання монопольним положенням на ринку транзиту газу.

12 квітня 2016 року "Газпром" подав позов у Господарський суд Києва з проханням визнати недійсним це рішення АМКУ, але позов так і не було прийнято судом до розгляду.

"Газпром" намагався оскаржити визначення Госпсуду Києва про повернення його позову без розгляду, але суди вищих інстанцій підтвердили законність такого рішення.

АМКУ подав позов у Господарський суд Києва про примусове стягнення штрафу й пені (у розмірі, аналогічному штрафу) 5 жовтня 2016 року.

Міністерство енергетики Росії 9 грудня 2016 року висловило стурбованість рішенням Господарського суду Києва про стягнення з "Газпрому" штрафу й заявило, що пені викликають ризики для надійності й стабільності транзиту російського газу через Україну.

Міненерго Росії закликало Україну скасувати це рішення.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик вважає, що вилучення транзитного газу в рамках можливого виконання рішення Господарського суду Києва про стягнення з "Газпрому" штрафу АМКУ неможливе.

Також Насалик підтвердив, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман гарантував Єврокомісії, що транзитний газ не буде арештовано за рішенням суду.

Рішення про зобов'язання сплатити штраф і пеню вступило 22 лютого.

21 квітня АМКУ повідомив, що подав заяву у Виконавчу службу для примусового стягнення.